В 3-м сезоне «Кайф с доставкой» Парень сталкивается с Джейми в тот момент, когда он отправляется с товаром к двум женщинам. Они выглядят расстроенными. Оказывается, особы очень огорчены из-за того, что в их квартире завелась мышь. Парень с неохотой отправляется доставлять товар мужчине и женщине. В его личном телефонном справочнике они записаны как «ублюдки». Кроме того, у этой парочки есть подруга-художник, которую зовут Оливия. Затем Парень доставляет заказ агорафобу. Этот человек страдает психологическим расстройством и паническими атаками. Парень по-прежнему живет со своей матерью. Также у него настоящая одержимость Хелен Хант.