High Maintenance 2012 - 2015 season 3

High Maintenance 18+
Title Сезон 3
Season premiere 20 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"High Maintenance" season 3 description

В 3-м сезоне «Кайф с доставкой» Парень сталкивается с Джейми в тот момент, когда он отправляется с товаром к двум женщинам. Они выглядят расстроенными. Оказывается, особы очень огорчены из-за того, что в их квартире завелась мышь. Парень с неохотой отправляется доставлять товар мужчине и женщине. В его личном телефонном справочнике они записаны как «ублюдки». Кроме того, у этой парочки есть подруга-художник, которую зовут Оливия. Затем Парень доставляет заказ агорафобу. Этот человек страдает психологическим расстройством и паническими атаками. Парень по-прежнему живет со своей матерью. Также у него настоящая одержимость Хелен Хант.

8.2 IMDb
"High Maintenance" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Jonathan
Season 3 Episode 1
20 April 2013
Elijah
Season 3 Episode 2
20 April 2013
Brad Pitts
Season 3 Episode 3
20 April 2013
