Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» приключения Парня в мире людей, увлекающихся легкими наркотиками, продолжаются. Он знакомится с двумя поклонниками марихуаны и принимает участие в организации их свидания. Кроме того, на его пути попадаются разочарованный идеалист-педагог, а также пара молодых людей, примеряющихся к покупке жилья в Нью-Йорке. Но главным приключением для Парня оказывается столкновение со своим коллегой, который перехватывает у него клиентов, чтобы продать им марихуану по более выгодной цене. Парень не оставит такую возмутительную наглость без внимания.