High Maintenance 2012 - 2015 season 2

Season premiere 17 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"High Maintenance" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» приключения Парня в мире людей, увлекающихся легкими наркотиками, продолжаются. Он знакомится с двумя поклонниками марихуаны и принимает участие в организации их свидания. Кроме того, на его пути попадаются разочарованный идеалист-педагог, а также пара молодых людей, примеряющихся к покупке жилья в Нью-Йорке. Но главным приключением для Парня оказывается столкновение со своим коллегой, который перехватывает у него клиентов, чтобы продать им марихуану по более выгодной цене. Парень не оставит такую возмутительную наглость без внимания.

"High Maintenance" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Olivia
Season 2 Episode 1
17 January 2013
Helen
Season 2 Episode 2
17 January 2013
Trixie
Season 2 Episode 3
17 January 2013
Dinah
Season 2 Episode 4
20 February 2013
