High Maintenance 2012 - 2015 season 5

High Maintenance season 5 poster
High Maintenance Seasons Season 5

High Maintenance 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 11 November 2014
Production year 2014
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"High Maintenance" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» повара наняли для обслуживания семейного мероприятия по случаю Пасхи. Один из членов семейства, которое пригласило его, оказался фокусником. Шеф-повар просит Парня доставить товар, и он появляется как нельзя кстати. Расстроенная женщина говорит о Брэде Питте со своим заболевшим приятелем. Она хочет, чтобы они вместе покурили травку. Парень получает удовольствие от встречи с профессиональными стоунерами. А одна из тех, кто часто пользовался услугами Парня, теперь встречается с человеком, который ратует за здоровый образ жизни. В скором времени она узнает об альтернативном образе жизни.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"High Maintenance" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Ruth
Season 5 Episode 1
11 November 2014
Geiger
Season 5 Episode 2
11 November 2014
Genghis
Season 5 Episode 3
11 November 2014
TV series release schedule
