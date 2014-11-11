В 5-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» повара наняли для обслуживания семейного мероприятия по случаю Пасхи. Один из членов семейства, которое пригласило его, оказался фокусником. Шеф-повар просит Парня доставить товар, и он появляется как нельзя кстати. Расстроенная женщина говорит о Брэде Питте со своим заболевшим приятелем. Она хочет, чтобы они вместе покурили травку. Парень получает удовольствие от встречи с профессиональными стоунерами. А одна из тех, кто часто пользовался услугами Парня, теперь встречается с человеком, который ратует за здоровый образ жизни. В скором времени она узнает об альтернативном образе жизни.