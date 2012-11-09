Menu
High Maintenance 2012 - 2015 season 1

High Maintenance 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» молодой человек по кличке Парень, доставляющий марихуану своим клиентам, попадает во множество комичных ситуаций в связи со спецификой своей работы. Он оказывается в гостиничном номере одержимой женщины и ее весьма противного начальника, сталкивается с двумя женщинами, в чьей квартире обитает мышь, а также имеет дело с агорафобом. Но Парню с блеском удается выпутаться из любого затруднительного положения, в котором он оказывается. Хайди и Марк представляют из себя очаровательную молодую пару, но вскоре им приходится воспользоваться услугой по доставке марихуаны. Это случилось не просто так.

Stevie
Season 1 Episode 1
9 November 2012
Heidi
Season 1 Episode 2
9 November 2012
Jamie
Season 1 Episode 3
9 November 2012
