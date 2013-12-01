Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Treme season 4 watch online

Treme season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Treme Seasons Season 4

Treme 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 1 December 2013
Production year 2013
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Treme" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Тримей» проходит чуть больше трех лет после страшного события, которое разделило жизнь уроженцев Нового Орлеана на две части. Горожане празднуют избрание Барака Обамы новым президентом. Тем временем Десотель начинает свою жизнь с чистого листа и открывает собственный ресторан в Байуотере, а Донна занимается преобразованиями в баре Джиджи. Директор школьного коллектива Антуан Батист не жалеет ни сил, ни финансовых средств на своих подопечных. Альберт продолжает бороться с онкологическим заболеванием, но это дается ему нелегко. Вскоре он перестает ходить на химиотерапию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.3 IMDb
Write review
"Treme" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Yes We Can Can
Season 4 Episode 1
1 December 2013
This City
Season 4 Episode 2
8 December 2013
Dippermouth Blues
Season 4 Episode 3
15 December 2013
Sunset on Louisianne
Season 4 Episode 4
22 December 2013
…To Miss New Orleans
Season 4 Episode 5
29 December 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more