В 4-м сезоне сериала «Тримей» проходит чуть больше трех лет после страшного события, которое разделило жизнь уроженцев Нового Орлеана на две части. Горожане празднуют избрание Барака Обамы новым президентом. Тем временем Десотель начинает свою жизнь с чистого листа и открывает собственный ресторан в Байуотере, а Донна занимается преобразованиями в баре Джиджи. Директор школьного коллектива Антуан Батист не жалеет ни сил, ни финансовых средств на своих подопечных. Альберт продолжает бороться с онкологическим заболеванием, но это дается ему нелегко. Вскоре он перестает ходить на химиотерапию.