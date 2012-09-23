В 3-м сезоне сериала «Тримей» Джанетт Десотель встречает своего давнего заклятого врага Энрико Брюлара, Делмонд и Альберт Ламбро выпускают свой первый индийско-джазовый альбом, а Тони Бернетт знакомится с Эвереттом, который вскоре оказывается вовлечен в расследование убийств после страшного урагана. Тем временем Донна категорически противится сожительству со свекровью, а Нельсон Идальго занимается выращиванием новых денежных деревьев. Местные врачи ставят Альберту неутешительный диагноз. Выясняется, что у него хроническая обструктивная болезнь легких. Сонни продолжает заниматься музыкой.