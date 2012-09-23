Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Treme season 3 watch online

Treme season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Treme Seasons Season 3

Treme 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Treme" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Тримей» Джанетт Десотель встречает своего давнего заклятого врага Энрико Брюлара, Делмонд и Альберт Ламбро выпускают свой первый индийско-джазовый альбом, а Тони Бернетт знакомится с Эвереттом, который вскоре оказывается вовлечен в расследование убийств после страшного урагана. Тем временем Донна категорически противится сожительству со свекровью, а Нельсон Идальго занимается выращиванием новых денежных деревьев. Местные врачи ставят Альберту неутешительный диагноз. Выясняется, что у него хроническая обструктивная болезнь легких. Сонни продолжает заниматься музыкой.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.3 IMDb
Write review
"Treme" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Knock with Me - Rock with Me
Season 3 Episode 1
23 September 2012
Saints
Season 3 Episode 2
30 September 2012
Me Donkey Want Water
Season 3 Episode 3
7 October 2012
The Greatest Love
Season 3 Episode 4
14 October 2012
I Thought I Heard Buddy Bolden Say
Season 3 Episode 5
21 October 2012
Careless Love
Season 3 Episode 6
28 October 2012
Promised Land
Season 3 Episode 7
4 November 2012
Don't You Leave Me Here
Season 3 Episode 8
11 November 2012
Poor Man's Paradise
Season 3 Episode 9
18 November 2012
Tipitina
Season 3 Episode 10
25 November 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more