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Kinoafisha TV Shows Treme Awards

"Treme" updates

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Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
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