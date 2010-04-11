В 1-м сезоне сериала «Тримей» события разворачиваются в Новом Орлеане, жители которого некоторое время назад пережили ужасную трагедию, связанную с ураганом «Катрина». Спустя три месяца горожане собираются устроить уличный парад. Альберт Ламбро приезжает в родные края. Маленький городок под названием Тримей полностью разрушен. Дочь Альберта хочет переехать в Хьюстон, но он игнорирует ее мольбы и начинает приводить в порядок место, где раньше находился их дом. По британскому телеканалу показывают скандальное интервью профессора Крейгтона Беннетта. Донна Батист-Уильямс узнает, что ее брат на самом деле не пропал.