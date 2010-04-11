Menu
Season premiere 11 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Treme" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тримей» события разворачиваются в Новом Орлеане, жители которого некоторое время назад пережили ужасную трагедию, связанную с ураганом «Катрина». Спустя три месяца горожане собираются устроить уличный парад. Альберт Ламбро приезжает в родные края. Маленький городок под названием Тримей полностью разрушен. Дочь Альберта хочет переехать в Хьюстон, но он игнорирует ее мольбы и начинает приводить в порядок место, где раньше находился их дом. По британскому телеканалу показывают скандальное интервью профессора Крейгтона Беннетта. Донна Батист-Уильямс узнает, что ее брат на самом деле не пропал.

Do You Know What It Means?
Season 1 Episode 1
11 April 2010
Meet De Boys on the Battlefront
Season 1 Episode 2
18 April 2010
Right Place, Wrong Time
Season 1 Episode 3
25 April 2010
At the Foot of Canal Street
Season 1 Episode 4
2 May 2010
Shame, Shame, Shame
Season 1 Episode 5
9 May 2010
Shallow Water, Oh Mama
Season 1 Episode 6
16 May 2010
Smoke My Peace Pipe
Season 1 Episode 7
23 May 2010
All on a Mardi Gras Day
Season 1 Episode 8
6 June 2010
Wish Someone Would Care
Season 1 Episode 9
13 June 2010
I'll Fly Away
Season 1 Episode 10
20 June 2010
