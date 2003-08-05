В 1-м сезоне сериала «Фури-Кури» загадочные вещи начинают твориться, когда двенадцатилетний мальчик по имени Нандаба Наота встречает необычную особу на мотороллере с большой гитарой. После того как она сбила его и ударила гитарой по голове, произошло и вовсе нечто из ряда вон выходящее. Сначала Наота задается вопросом, почему его начала преследовать странная особа. Затем Харуко сделала рентгеновский снимок головы Наоты, чтобы продемонстрировать ему, что его мозг исчез. Вскоре на его голове начал и стремительно увеличиваться... робот. Эти обстоятельства меняют жизнь Наоты окончательно и безвозвратно.