FLCL 2003, season 4

FLCL season 4 poster
FLCL 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"FLCL" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Фури-Кури» продолжается история о простом японском подростке, который учится в шестом классе. Он отличается циничным поведением и пренебрежительно относится к окружающим. Когда его старший брат отправляется в США играть в бейсбол, он оставляет свою бездомную 17-летнюю подругу Мамими. Мамими отправляет Наоте странные сигналы и начинает флиртовать с ним. Но что еще хуже, мир Наоты полностью переворачивается с ног на голову, когда его внезапно сбивает женщина на Веспе. Тусуясь у реки, никто даже не догадался о том, что Мамими — девушка с темным прошлым. Она была одержима компьютерной игрой. 

8.1 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 4 Episode 1
9 September 2023
Episode 2
Season 4 Episode 2
16 September 2023
Episode 3
Season 4 Episode 3
23 September 2023
