В 4-м сезоне сериала «Фури-Кури» продолжается история о простом японском подростке, который учится в шестом классе. Он отличается циничным поведением и пренебрежительно относится к окружающим. Когда его старший брат отправляется в США играть в бейсбол, он оставляет свою бездомную 17-летнюю подругу Мамими. Мамими отправляет Наоте странные сигналы и начинает флиртовать с ним. Но что еще хуже, мир Наоты полностью переворачивается с ног на голову, когда его внезапно сбивает женщина на Веспе. Тусуясь у реки, никто даже не догадался о том, что Мамими — девушка с темным прошлым. Она была одержима компьютерной игрой.