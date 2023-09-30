Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

FLCL 2003 - 2023, season 5

FLCL season 5 poster
Kinoafisha TV Shows FLCL Seasons Season 5

FLCL 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 30 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
"FLCL" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Фури-Кури» продолжается история об инопланетянке по имени Харуко Харухара, которая всегда попадает в веселые передряги. Ее история началась с того, что она сбила на своем мотороллере школьника Наоту Нандабу – юношу, который отчаянно стремился быть таким, как все, но встреча с Харуки его изменила. При этом сбить школьника оказалось недостаточно. Чтобы достичь максимального эффекта, она ударила его своей гитарой по голове, после чего у него из появившейся на голове шишки… вырос настоящий робот. Тут-то и начались приключения главного героя, полные неожиданностей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
FLCL List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 5 Episode 1
30 September 2023
Episode 2
Season 5 Episode 2
7 October 2023
Episode 3
Season 5 Episode 3
14 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more