В 5-м сезоне сериала «Фури-Кури» продолжается история об инопланетянке по имени Харуко Харухара, которая всегда попадает в веселые передряги. Ее история началась с того, что она сбила на своем мотороллере школьника Наоту Нандабу – юношу, который отчаянно стремился быть таким, как все, но встреча с Харуки его изменила. При этом сбить школьника оказалось недостаточно. Чтобы достичь максимального эффекта, она ударила его своей гитарой по голове, после чего у него из появившейся на голове шишки… вырос настоящий робот. Тут-то и начались приключения главного героя, полные неожиданностей.