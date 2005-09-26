Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ubojnaya sila season 6 watch online

Ubojnaya sila season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Ubojnaya sila Seasons Season 6

Ubojnaya sila 12+
Title Сезон 6
Season premiere 26 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Ubojnaya sila" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Убойная сила» бесследно пропадает гениальный российский ученый, работавший над важным государственным проектом. У следователей есть причины полагать, что речь идет не об обычном похищении ради выкупа и не о побеге, а о самом настоящем международном преступлении или теракте. Чтобы ценные научные разработки не оказались в руках врагов, Игоря Плахова и Василия Рогова отправляют в командировку в Южную Африку, где, по информации источника, скрывается похититель. Тем временем Шишкин уходит из своего «родного» убойного отдела, а Виригин решает завязать с работой в органах и устраивается в службу безопасности гостиницы.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.6 IMDb
Write review
"Ubojnaya sila" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Мыс Доброй Надежды, часть первая
Season 6 Episode 1
26 September 2005
Мыс Доброй Надежды, часть вторая
Season 6 Episode 2
27 September 2005
Мыс Доброй Надежды, часть третья
Season 6 Episode 3
28 September 2005
Овертайм
Season 6 Episode 4
29 September 2005
Благие намерения
Season 6 Episode 5
3 October 2005
Право на защиту
Season 6 Episode 6
4 October 2005
Казачий разъезд
Season 6 Episode 7
5 October 2005
Царь зверей
Season 6 Episode 8
6 October 2005
Выгодный жених
Season 6 Episode 9
3 January 2006
Ставки сделаны
Season 6 Episode 10
4 January 2006
Контрольная закупка
Season 6 Episode 11
5 January 2006
Братство по оружию
Season 6 Episode 12
6 January 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more