В 6-м сезоне сериала «Убойная сила» бесследно пропадает гениальный российский ученый, работавший над важным государственным проектом. У следователей есть причины полагать, что речь идет не об обычном похищении ради выкупа и не о побеге, а о самом настоящем международном преступлении или теракте. Чтобы ценные научные разработки не оказались в руках врагов, Игоря Плахова и Василия Рогова отправляют в командировку в Южную Африку, где, по информации источника, скрывается похититель. Тем временем Шишкин уходит из своего «родного» убойного отдела, а Виригин решает завязать с работой в органах и устраивается в службу безопасности гостиницы.