В 1-м сезоне сериала «Убойная сила» все петербургское общество обсуждает личность крупного предпринимателя Аркадия Боголепова. Этот человек показывает себя практически как современный святой или по меньшей мере супергерой: раздает нуждающимся продукты, встречается с пенсионерами, выводит на чистую воду преступные группировки. По всем прогнозам, Боголепов вскоре возглавит Законодательное собрание. Единственный, кто сомневается в непогрешимости бизнесмена, – оперативник Игорь Плахов. Расследуя убийство известного политика, он выходит на офис Боголепова. Его поддерживают коллеги – Рогов и Дукалис.