Ubojnaya sila season 1 watch online

Ubojnaya sila season 1 poster
Ubojnaya sila

Ubojnaya sila 12+
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2000
Production year 2000
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Ubojnaya sila" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Убойная сила» все петербургское общество обсуждает личность крупного предпринимателя Аркадия Боголепова. Этот человек показывает себя практически как современный святой или по меньшей мере супергерой: раздает нуждающимся продукты, встречается с пенсионерами, выводит на чистую воду преступные группировки. По всем прогнозам, Боголепов вскоре возглавит Законодательное собрание. Единственный, кто сомневается в непогрешимости бизнесмена, – оперативник Игорь Плахов. Расследуя убийство известного политика, он выходит на офис Боголепова. Его поддерживают коллеги – Рогов и Дукалис.

Series rating

0.0
1 vote
6.6 IMDb
Write review
"Ubojnaya sila" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Служебное соответствие
Season 1 Episode 1
13 March 2000
Рикошет
Season 1 Episode 2
14 March 2000
Умирать подано
Season 1 Episode 3
15 March 2000
След Глухаря
Season 1 Episode 4
16 March 2000
Тактика ближнего боя
Season 1 Episode 5
17 March 2000
Силовая защита
Season 1 Episode 6
21 March 2000
Оперативное вмешательство
Season 1 Episode 7
22 March 2000
Ударная волна
Season 1 Episode 8
23 March 2000
Мера пресечения
Season 1 Episode 9
24 March 2000
TV series release schedule
