В 5-м сезоне сериала «Убойная сила» Максим Виригин собирается на заслуженный отдых и дорабатывает в милиции последние недели. Тем временем сослуживцы пишут прошение вышестоящему начальству, чтобы к ним вернули подполковника Шишкина. Приключения отважных оперативников на улицах бандитского Петербурга продолжаются. Им то приходится работать под прикрытием, то распутывать козни преступников, то «брать» бандитские группировки с поличным. Ради одного из расследований Рогов применяет на себя роль бездомного алкоголика. В другом деле им с Плаховым, напротив, приходится надеть смокинги и отправиться на Каннский кинофестиваль.