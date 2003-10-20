Menu
Ubojnaya sila

Title Сезон 5
Season premiere 20 October 2003
Production year 2003
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Ubojnaya sila" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Убойная сила» Максим Виригин собирается на заслуженный отдых и дорабатывает в милиции последние недели. Тем временем сослуживцы пишут прошение вышестоящему начальству, чтобы к ним вернули подполковника Шишкина. Приключения отважных оперативников на улицах бандитского Петербурга продолжаются. Им то приходится работать под прикрытием, то распутывать козни преступников, то «брать» бандитские группировки с поличным. Ради одного из расследований Рогов применяет на себя роль бездомного алкоголика. В другом деле им с Плаховым, напротив, приходится надеть смокинги и отправиться на Каннский кинофестиваль.

"Ubojnaya sila" season 5 list of episodes
Лазурный берег, часть первая
Season 5 Episode 1
20 October 2003
Лазурный берег, часть вторая
Season 5 Episode 2
20 October 2003
Лазурный берег, часть третья
Season 5 Episode 3
21 October 2003
Чёртово колесо
Season 5 Episode 4
22 October 2003
Принцип вины
Season 5 Episode 5
23 October 2003
Подземка
Season 5 Episode 6
27 October 2003
Второе дно
Season 5 Episode 7
28 October 2003
Бабье лето
Season 5 Episode 8
29 October 2003
Аномальная зона
Season 5 Episode 9
30 October 2003
