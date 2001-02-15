Menu
Ubojnaya sila season 2 watch online

Ubojnaya sila season 2 poster
Ubojnaya sila 12+
Title Сезон 2
Season premiere 27 February 2001
Production year 2001
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 10 minutes
"Ubojnaya sila" season 2 description

В 2-м сезоне сериала «Убойная сила» секретарша Маша уезжает за границу, где выходит замуж. Плахов пытается залечить разбитое сердце и случайно знакомится с молодой красавицей Аленой, работающей в ближайшем продуктовом магазине. Тем временем его, Шишкина и Рогова переводят в головной отдел милиции. Там им предстоит работать вместе с новыми коллегами – Георгием Любимовым и Максимом Виригиным. Однако найти общий язык им удается далеко не сразу. А вот Дукалис, напротив, возвращается на старый пост в убойный отдел. Герои вновь сталкиваются с запутанными и опасными расследованиями, выводя негодяев и убийц на чистую воду.

Кредит доверия
Season 2 Episode 1
27 February 2001
Двойной угар
Season 2 Episode 2
6 March 2001
Смягчающие обстоятельства
Season 2 Episode 3
13 March 2001
След бумеранга
Season 2 Episode 4
20 March 2001
Дачный сезон
Season 2 Episode 5
27 March 2001
Практическая маги
Season 2 Episode 6
3 April 2001
Вне игры
Season 2 Episode 7
10 April 2001
Способный ученик
Season 2 Episode 8
24 April 2001
Миссия выполнима, часть первая
Season 2 Episode 9
30 April 2001
Миссия выполнима, часть вторая
Season 2 Episode 10
1 May 2001
Миссия выполнима, часть третья
Season 2 Episode 11
15 February 2001
