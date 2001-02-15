В 2-м сезоне сериала «Убойная сила» секретарша Маша уезжает за границу, где выходит замуж. Плахов пытается залечить разбитое сердце и случайно знакомится с молодой красавицей Аленой, работающей в ближайшем продуктовом магазине. Тем временем его, Шишкина и Рогова переводят в головной отдел милиции. Там им предстоит работать вместе с новыми коллегами – Георгием Любимовым и Максимом Виригиным. Однако найти общий язык им удается далеко не сразу. А вот Дукалис, напротив, возвращается на старый пост в убойный отдел. Герои вновь сталкиваются с запутанными и опасными расследованиями, выводя негодяев и убийц на чистую воду.