В 3-м сезоне сериала «Убойная сила» в Чечне для поддержания порядка в непростое военное время создают временное представительство российской милиции. В этот отдел отправляют в командировку из Петербурга Игоря Плахова, Жору Любимова и Василия Рогова. Теперь офицеры вынуждены ежедневно сталкиваться не только с грабителями, убийцами и бандитами, но и с настоящими террористами и вражескими солдатами. На кону стоят их жизни и будущее страны. Несмотря на это, парни сохраняют позитивный настрой, шутят, влюбляются и попадают в забавные ситуации. Каждый из героев оказывается перед личным выбором, который определит их дальнейший путь.