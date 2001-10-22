Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ubojnaya sila season 3 watch online

Ubojnaya sila season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Ubojnaya sila Seasons Season 3

Ubojnaya sila 12+
Title Сезон 3
Season premiere 22 October 2001
Production year 2001
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Ubojnaya sila" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Убойная сила» в Чечне для поддержания порядка в непростое военное время создают временное представительство российской милиции. В этот отдел отправляют в командировку из Петербурга Игоря Плахова, Жору Любимова и Василия Рогова. Теперь офицеры вынуждены ежедневно сталкиваться не только с грабителями, убийцами и бандитами, но и с настоящими террористами и вражескими солдатами. На кону стоят их жизни и будущее страны. Несмотря на это, парни сохраняют позитивный настрой, шутят, влюбляются и попадают в забавные ситуации. Каждый из героев оказывается перед личным выбором, который определит их дальнейший путь.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
6.6 IMDb
Write review
"Ubojnaya sila" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Предел прочности, часть первая
Season 3 Episode 1
22 October 2001
Предел прочности, часть вторая
Season 3 Episode 2
23 October 2001
Предел прочности, часть третья
Season 3 Episode 3
24 October 2001
Предел прочности, часть четвертая
Season 3 Episode 4
25 October 2001
Спидвей
Season 3 Episode 5
26 October 2001
Закон перспективы
Season 3 Episode 6
29 October 2001
Год "Глухаря"
Season 3 Episode 7
1 January 2002
Роль второго плана
Season 3 Episode 8
22 April 2002
Китайский квартал
Season 3 Episode 9
23 April 2002
Судный день
Season 3 Episode 10
24 April 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more