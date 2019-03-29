Menu
Gomorra: La serie season 4 watch online

Gomorra: La serie season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Gomorra: La serie Seasons Season 4

Gomorra: La serie 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 29 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Gomorra: La serie" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Гоморра» Пьетро Савастано хочет, чтобы Альянс разрушился. Он выбирает своей целью О’Принчипе. В числе лидеров Альянса тот не только самый почитаемый и лучше всех ведет дела, но к тому же он самый состоятельный, и ему многие завидуют. О’Принчипе чувствует опасность, когда кто-то начинает обстреливать магазин его избранницы Азмеры. Лучано и O’Трак передают оскорбления, которые произнес О’Нано в его адрес. Огорченный Пьетро выставляет виновным Патрицию. Они ругаются. Спустя некоторое время О’Нано просит прощения, убедив Альянс, что не имеет отношения к выстрелам в магазине. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.6 IMDb
Write review
"Gomorra: La serie" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episodio 1
Season 4 Episode 1
29 March 2019
Episodio 2
Season 4 Episode 2
29 March 2019
Episodio 3
Season 4 Episode 3
5 April 2019
Episodio 4
Season 4 Episode 4
5 April 2019
Episodio 5
Season 4 Episode 5
12 April 2019
Episodio 6
Season 4 Episode 6
12 April 2019
Episodio 7
Season 4 Episode 7
19 April 2019
Episodio 8
Season 4 Episode 8
19 April 2019
Episodio 9
Season 4 Episode 9
26 April 2019
Episodio 10
Season 4 Episode 10
26 April 2019
Episodio 11
Season 4 Episode 11
3 May 2019
Episodio 12
Season 4 Episode 12
3 May 2019
TV series release schedule
