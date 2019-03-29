В 4-м сезоне сериала «Гоморра» Пьетро Савастано хочет, чтобы Альянс разрушился. Он выбирает своей целью О’Принчипе. В числе лидеров Альянса тот не только самый почитаемый и лучше всех ведет дела, но к тому же он самый состоятельный, и ему многие завидуют. О’Принчипе чувствует опасность, когда кто-то начинает обстреливать магазин его избранницы Азмеры. Лучано и O’Трак передают оскорбления, которые произнес О’Нано в его адрес. Огорченный Пьетро выставляет виновным Патрицию. Они ругаются. Спустя некоторое время О’Нано просит прощения, убедив Альянс, что не имеет отношения к выстрелам в магазине.