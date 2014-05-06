Menu
Gomorra: La serie season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Gomorra: La serie Seasons Season 1

Gomorra: La serie 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Gomorra: La serie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гоморра» в центре событий оказывается молчаливый и суровый Дон Пьетро Савастано, который много лет уверенно управляет своей преступной бандой в Неаполе. Он обожает свою жену эксцентричную супругу Имму и рассчитывает на то, что нежный, восприимчивый сын Дженни окрепнет, огрубеет и станет достойным преемником. Но пока наследник живет как ему вздумается, надевает спортивные штаны, носит крупные цепи и производит впечатление карикатуры на западных гангстеров. Лидера клана всегда страхует его преданный ассистент Чиро. Он, в отличие от слабохарактерного Дженни, бесстрашен и способен выжить в любых обстоятельствах.

Series rating

0.0
8.6 IMDb
"Gomorra: La serie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Il clan dei Savastano
Season 1 Episode 1
6 May 2014
Ti fidi di me?
Season 1 Episode 2
6 May 2014
L'omm 'e casa
Season 1 Episode 3
13 May 2014
Sangue africano
Season 1 Episode 4
13 May 2014
Il ruggito della leonessa
Season 1 Episode 5
20 May 2014
Roulette spagnola
Season 1 Episode 6
20 May 2014
Imma contro tutti
Season 1 Episode 7
27 May 2014
La scheda bianca
Season 1 Episode 8
27 May 2014
Gelsomina Verde
Season 1 Episode 9
3 June 2014
Ora facciamo i Conte
Season 1 Episode 10
3 June 2014
100 modi per uccidere
Season 1 Episode 11
10 June 2014
Gli immortali
Season 1 Episode 12
10 June 2014
