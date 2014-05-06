В 1-м сезоне сериала «Гоморра» в центре событий оказывается молчаливый и суровый Дон Пьетро Савастано, который много лет уверенно управляет своей преступной бандой в Неаполе. Он обожает свою жену эксцентричную супругу Имму и рассчитывает на то, что нежный, восприимчивый сын Дженни окрепнет, огрубеет и станет достойным преемником. Но пока наследник живет как ему вздумается, надевает спортивные штаны, носит крупные цепи и производит впечатление карикатуры на западных гангстеров. Лидера клана всегда страхует его преданный ассистент Чиро. Он, в отличие от слабохарактерного Дженни, бесстрашен и способен выжить в любых обстоятельствах.