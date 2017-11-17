Menu
Gomorra: La serie season 3 watch online

Gomorra: La serie season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Gomorra: La serie Seasons Season 3

Gomorra: La serie 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Gomorra: La serie" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Гоморра» после свержения семьи Савастано в Неаполе появилось новое «правительство». Главой в Альянсе оказался Конте. У него налажены связи с Испанией, что дает ему возможность приобрести запрещенные вещества оптом, разгрузить их в Италию, после чего приобретать с неплохой наценкой другим представителям Альянса. С помощью этой системы Конте разворачивается, а конкуренты ежедневно ослабевают. Чиро рассказывает об этом Шанели, О’Зингарелло и О’Нано, которые тут же хотят организовать коалицию против Конте. Но Чиро понимает, что в ситуации с Конте следует действовать хитрее.

Series rating

0.0
8.6 IMDb
"Gomorra: La serie" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Viva il Re!
Season 3 Episode 1
17 November 2017
Hasta la muerte
Season 3 Episode 2
17 November 2017
Inferno
Season 3 Episode 3
24 November 2017
Il filo e la Moira
Season 3 Episode 4
24 November 2017
Sangue Blu
Season 3 Episode 5
1 December 2017
Come nascere
Season 3 Episode 6
1 December 2017
Sangue del mio sangue
Season 3 Episode 7
8 December 2017
Guerra aperta
Season 3 Episode 8
8 December 2017
Giuda!
Season 3 Episode 9
15 December 2017
La creatura
Season 3 Episode 10
15 December 2017
Fede
Season 3 Episode 11
22 December 2017
Per sempre
Season 3 Episode 12
22 December 2017
TV series release schedule
