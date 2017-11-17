В 3-м сезоне сериала «Гоморра» после свержения семьи Савастано в Неаполе появилось новое «правительство». Главой в Альянсе оказался Конте. У него налажены связи с Испанией, что дает ему возможность приобрести запрещенные вещества оптом, разгрузить их в Италию, после чего приобретать с неплохой наценкой другим представителям Альянса. С помощью этой системы Конте разворачивается, а конкуренты ежедневно ослабевают. Чиро рассказывает об этом Шанели, О’Зингарелло и О’Нано, которые тут же хотят организовать коалицию против Конте. Но Чиро понимает, что в ситуации с Конте следует действовать хитрее.