Season premiere 10 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Гоморра» миновал год. Дженни удалось в Гондурасе наладить связи с наркоторговцами и получить возможность продавать кокаин. В Италии Джузеппе Авитабил уговорил его подписать контракт в Риме. Дженни знакомится со своей дочкой Аццурой. Он находится под колоссальным впечатлением. Дженни едет в Кельн, чтобы встретиться с отцом. Дон Пьетро упрекает сына в развале корпорации. Он хочет, чтобы тот беспрекословно выполнял его приказы. Пьетро собирается использовать финансовые средства от продажи привезенных Дженни драгоценностей. Он хочет приобрести оружие у Скарфиоти, шефа Ндрангеты. 

8.6 IMDb
"Gomorra: La serie" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Vita mia
Season 2 Episode 1
10 May 2016
Lacrime e sangue
Season 2 Episode 2
10 May 2016
Mea culpa
Season 2 Episode 3
17 May 2016
Profumo di iena
Season 2 Episode 4
17 May 2016
Occhi negli occhi
Season 2 Episode 5
24 May 2016
'O Track
Season 2 Episode 6
24 May 2016
Il Principe e il Nano
Season 2 Episode 7
31 May 2016
Divide et impera
Season 2 Episode 8
31 May 2016
Sette anni
Season 2 Episode 9
7 June 2016
Fantasmi
Season 2 Episode 10
7 June 2016
Nella gioia e nel dolore
Season 2 Episode 11
14 June 2016
La fine del giorno
Season 2 Episode 12
14 June 2016
