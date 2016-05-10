Во 2-м сезоне сериала «Гоморра» миновал год. Дженни удалось в Гондурасе наладить связи с наркоторговцами и получить возможность продавать кокаин. В Италии Джузеппе Авитабил уговорил его подписать контракт в Риме. Дженни знакомится со своей дочкой Аццурой. Он находится под колоссальным впечатлением. Дженни едет в Кельн, чтобы встретиться с отцом. Дон Пьетро упрекает сына в развале корпорации. Он хочет, чтобы тот беспрекословно выполнял его приказы. Пьетро собирается использовать финансовые средства от продажи привезенных Дженни драгоценностей. Он хочет приобрести оружие у Скарфиоти, шефа Ндрангеты.