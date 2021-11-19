Menu
Kinoafisha TV Shows Gomorra: La serie Seasons Season 5

Gomorra: La serie 18+
Season premiere 19 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Gomorra: La serie" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Гоморра» на собрании Альянса все уверены, что именно О’Нано лишил жизни О’Принчипе, и хотят с ним расквитаться. Чиро не согласен: он убежден, что надо доказать, что О’Нано – преступник. Чиро проводит расследование и выясняет, что в гибели О’Принчипе, вероятно, виновен Анджело Сепино. В это время О’Нано с членами своей семьи по рекомендации Чиро уезжает из Неаполя, чтобы переждать беспорядки на побережье возле Рима. Когда новость о его гибели доходит до Скампии, под подозрение попадает буквально каждый. Чиро следит за Анджело и прижимает его. Анджело отказывается от обвинения, но Чиро давит на него.

"Gomorra: La serie" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episodio 1
Season 5 Episode 1
19 November 2021
Episodio 2
Season 5 Episode 2
19 November 2021
Episodio 3
Season 5 Episode 3
26 November 2021
Episodio 4
Season 5 Episode 4
26 November 2021
Episodio 5
Season 5 Episode 5
3 December 2021
Episodio 6
Season 5 Episode 6
3 December 2021
Episodio 7
Season 5 Episode 7
10 December 2021
Episodio 8
Season 5 Episode 8
10 December 2021
Episodio 9
Season 5 Episode 9
17 December 2021
Episodio 10
Season 5 Episode 10
17 December 2021
