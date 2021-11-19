В 5-м сезоне сериала «Гоморра» на собрании Альянса все уверены, что именно О’Нано лишил жизни О’Принчипе, и хотят с ним расквитаться. Чиро не согласен: он убежден, что надо доказать, что О’Нано – преступник. Чиро проводит расследование и выясняет, что в гибели О’Принчипе, вероятно, виновен Анджело Сепино. В это время О’Нано с членами своей семьи по рекомендации Чиро уезжает из Неаполя, чтобы переждать беспорядки на побережье возле Рима. Когда новость о его гибели доходит до Скампии, под подозрение попадает буквально каждый. Чиро следит за Анджело и прижимает его. Анджело отказывается от обвинения, но Чиро давит на него.