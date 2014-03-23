Menu
Drop Dead Diva 2009 - 2014, season 6

Drop Dead Diva 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 23 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «До смерти красива» Джейн пытается выяснить, как много Грейсону известно о ней и Деб. В то же время она раскрывает страшную тайну, из-за которой ее клиент может угодить за решетку. Брат Оуэна приходит к нему за помощью. Он хочет подать судебный иск в адрес руководства стриптиз-клуба. Тем временем Джейн борется за условно-досрочное освобождение невиновного человека, а Грейсон и новый юрист компании заявляют, что халатность представителей авиакомпании стала причиной развода их клиента. Грейсон наконец узнает всю правду о Деб и Джейн. Между Джейн и Белиндой возникает конфликт.

7.5 IMDb
"Drop Dead Diva" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Truth & Consequences
Season 6 Episode 1
23 March 2014
Soulmates
Season 6 Episode 2
23 March 2014
First Date
Season 6 Episode 3
30 March 2014
Life & Death
Season 6 Episode 4
6 April 2014
Cheers & Jeers
Season 6 Episode 5
13 April 2014
Desperate Housewife
Season 6 Episode 6
27 April 2014
Sister Act
Season 6 Episode 7
4 May 2014
Identity Crisis
Season 6 Episode 8
11 May 2014
Hope and Glory
Season 6 Episode 9
18 May 2014
No Return
Season 6 Episode 10
1 June 2014
Afterlife
Season 6 Episode 11
8 June 2014
Hero
Season 6 Episode 12
15 June 2014
It Had to Be You
Season 6 Episode 13
22 June 2014
TV series release schedule
