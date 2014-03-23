В 6-м сезоне сериала «До смерти красива» Джейн пытается выяснить, как много Грейсону известно о ней и Деб. В то же время она раскрывает страшную тайну, из-за которой ее клиент может угодить за решетку. Брат Оуэна приходит к нему за помощью. Он хочет подать судебный иск в адрес руководства стриптиз-клуба. Тем временем Джейн борется за условно-досрочное освобождение невиновного человека, а Грейсон и новый юрист компании заявляют, что халатность представителей авиакомпании стала причиной развода их клиента. Грейсон наконец узнает всю правду о Деб и Джейн. Между Джейн и Белиндой возникает конфликт.