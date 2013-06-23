Menu
Drop Dead Diva 2009 - 2014 season 5

Kinoafisha TV Shows Drop Dead Diva Seasons Season 5

Drop Dead Diva 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 23 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «До смерти красива» у Оуэна случается сердечный приступ прямо в день его свадьбы. Джейн намерена помешать фармацевтической компании остановить испытания лекарства, которое обеспечивает поддержание жизни восьмилетнего ребенка с онкологическим заболеванием. Моральный выбор оказывается сложнее, чем она надеялась. Между тем Ким оказывает юридическую помощь своей школьной подруге. Ее бывший парень, одержимый жаждой мести, размещает ее личные фотографии интимного характера в Интернете. Также Грейсон и Ким ведут дело продавца матрасов. Начальник увольняет его за то, что он приходит на работу в женской одежде.

Series rating

7.5 IMDb
"Drop Dead Diva" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Back from the Dead
Season 5 Episode 1
23 June 2013
The Real Jane
Season 5 Episode 2
30 June 2013
Surrogates
Season 5 Episode 3
7 July 2013
Cheaters
Season 5 Episode 4
14 July 2013
Secret Lives
Season 5 Episode 5
21 July 2013
Fool for Love
Season 5 Episode 6
28 July 2013
Miss Congeniality
Season 5 Episode 7
4 August 2013
50 Shades of Grayson
Season 5 Episode 8
11 August 2013
Trust Me
Season 5 Episode 9
6 October 2013
The Kiss
Season 5 Episode 10
13 October 2013
One Shot
Season 5 Episode 11
20 October 2013
Guess Who's Coming
Season 5 Episode 12
27 October 2013
Jane's Secret Revealed
Season 5 Episode 13
3 November 2013
TV series release schedule
