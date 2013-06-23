В 5-м сезоне сериала «До смерти красива» у Оуэна случается сердечный приступ прямо в день его свадьбы. Джейн намерена помешать фармацевтической компании остановить испытания лекарства, которое обеспечивает поддержание жизни восьмилетнего ребенка с онкологическим заболеванием. Моральный выбор оказывается сложнее, чем она надеялась. Между тем Ким оказывает юридическую помощь своей школьной подруге. Ее бывший парень, одержимый жаждой мести, размещает ее личные фотографии интимного характера в Интернете. Также Грейсон и Ким ведут дело продавца матрасов. Начальник увольняет его за то, что он приходит на работу в женской одежде.