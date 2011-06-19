Menu
Drop Dead Diva 2009 - 2014 season 3

Drop Dead Diva 12+
Season premiere 19 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «До смерти красива» после автомобильной катастрофы Грейсон оказывается в коме, а Джейн борется со своим желанием раскрыть себя как Деб. Фред предостерегает ее, но девушке оказывается все сложнее скрывать свою истинную сущность. Героиня без особого желания принимается за новое дело: известная личность попадает на крючок после резких высказываний в адрес подростка. Джейн вербует Стейси, чтобы та оказала ей содействие. В это время Паркер и Ким сталкиваются на судебном заседании, представляя противоположные стороны дела, фигурантами которого являются их бывшие. Отношения Стейси и Фреда стремительно развиваются. 

7.5 IMDb
"Drop Dead Diva" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Hit and Run
Season 3 Episode 1
19 June 2011
False Alarm
Season 3 Episode 2
26 June 2011
Dream Big
Season 3 Episode 3
10 July 2011
The Wedding
Season 3 Episode 4
17 July 2011
Prom
Season 3 Episode 5
24 July 2011
Closure
Season 3 Episode 6
31 July 2011
Mothers' Day
Season 3 Episode 7
7 August 2011
He Said, She Said
Season 3 Episode 8
14 August 2011
You Bet Your Life
Season 3 Episode 9
21 August 2011
Toxic
Season 3 Episode 10
28 August 2011
Ah, Men
Season 3 Episode 11
4 September 2011
Bride-a-Palooza
Season 3 Episode 12
18 September 2011
Change of Heart
Season 3 Episode 13
25 September 2011
