В 3-м сезоне сериала «До смерти красива» после автомобильной катастрофы Грейсон оказывается в коме, а Джейн борется со своим желанием раскрыть себя как Деб. Фред предостерегает ее, но девушке оказывается все сложнее скрывать свою истинную сущность. Героиня без особого желания принимается за новое дело: известная личность попадает на крючок после резких высказываний в адрес подростка. Джейн вербует Стейси, чтобы та оказала ей содействие. В это время Паркер и Ким сталкиваются на судебном заседании, представляя противоположные стороны дела, фигурантами которого являются их бывшие. Отношения Стейси и Фреда стремительно развиваются.