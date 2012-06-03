В 4-м сезоне сериала «До смерти красива» Ким шантажирует Паркера, желая получить повышение. Он оставляет ее за старшую и отправляется на поиски своей бывшей – девушки, родившей от него сына, о котором ему ничего не было известно. Выяснив, что юридическая компания находится на грани банкротства, Ким сулит Джейн премию и повышение зарплаты, после чего просит девушку вернуться из итальянского отпуска с Оуэном и помочь ей выиграть громкое дело. Чтобы решиться порвать отношения со Стейси, Фред находит другую девушку, Элли. Однако Джейн дает ему совет не отказываться от своей настоящей любви.