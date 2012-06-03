Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Drop Dead Diva 2009 - 2014 season 4

Drop Dead Diva season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Drop Dead Diva Seasons Season 4

Drop Dead Diva 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 3 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «До смерти красива» Ким шантажирует Паркера, желая получить повышение. Он оставляет ее за старшую и отправляется на поиски своей бывшей – девушки, родившей от него сына, о котором ему ничего не было известно. Выяснив, что юридическая компания находится на грани банкротства, Ким сулит Джейн премию и повышение зарплаты, после чего просит девушку вернуться из итальянского отпуска с Оуэном и помочь ей выиграть громкое дело. Чтобы решиться порвать отношения со Стейси, Фред находит другую девушку, Элли. Однако Джейн дает ему совет не отказываться от своей настоящей любви. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
"Drop Dead Diva" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Welcome Back
Season 4 Episode 1
3 June 2012
Home
Season 4 Episode 2
10 June 2012
Freak Show
Season 4 Episode 3
17 June 2012
Winning Ugly
Season 4 Episode 4
24 June 2012
Happily Ever After
Season 4 Episode 5
1 July 2012
Rigged
Season 4 Episode 6
8 July 2012
Crushed
Season 4 Episode 7
15 July 2012
Road Trip
Season 4 Episode 8
22 July 2012
Ashes to Ashes
Season 4 Episode 9
5 August 2012
Lady Parts
Season 4 Episode 10
12 August 2012
Family Matters
Season 4 Episode 11
19 August 2012
Picks and Pakes
Season 4 Episode 12
26 August 2012
Jane's Getting Married
Season 4 Episode 13
9 September 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more