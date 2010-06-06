Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Drop Dead Diva 2009 - 2014 season 2

Drop Dead Diva season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Drop Dead Diva Seasons Season 2

Drop Dead Diva 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «До смерти красива» Деб, которая уже была готова отпустить прошлое и остаться жить в теле Джейн, снова охвачена сомнениями. Внезапное появление «тайного» супруга Джейн Итана на ее пороге вызывает у нее множество вопросов как к своему новому телу, так и к себе самой. Кроме того, над Джейн нависает угроза лишиться лицензии юриста. Ей могут запретить вести практику после нарушения конфиденциальности между клиентом и адвокатом. Это происходит из-за того, что она, проигнорировав рекомендации со стороны руководства, сообщает о мошеннических действиях подзащитного. Теперь Деб, попавшая в любовный треугольник, может еще и потерять работу. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.5 IMDb
Write review
"Drop Dead Diva" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Would I Lie to You?
Season 2 Episode 1
6 June 2010
Back from the Dead
Season 2 Episode 2
13 June 2010
The Long Road to Napa
Season 2 Episode 3
20 June 2010
Home Away from Home
Season 2 Episode 4
27 June 2010
Senti-Mental Journey
Season 2 Episode 5
11 July 2010
Begin Again
Season 2 Episode 6
18 July 2010
A Mother's Secret
Season 2 Episode 7
25 July 2010
Queen of Mean
Season 2 Episode 8
1 August 2010
Last Year's Model
Season 2 Episode 9
8 August 2010
Will & Grayson
Season 2 Episode 10
15 August 2010
Good Grief
Season 2 Episode 11
22 August 2010
Bad Girls
Season 2 Episode 12
29 August 2010
Freeze the Day
Season 2 Episode 13
29 August 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more