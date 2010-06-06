Во 2-м сезоне сериала «До смерти красива» Деб, которая уже была готова отпустить прошлое и остаться жить в теле Джейн, снова охвачена сомнениями. Внезапное появление «тайного» супруга Джейн Итана на ее пороге вызывает у нее множество вопросов как к своему новому телу, так и к себе самой. Кроме того, над Джейн нависает угроза лишиться лицензии юриста. Ей могут запретить вести практику после нарушения конфиденциальности между клиентом и адвокатом. Это происходит из-за того, что она, проигнорировав рекомендации со стороны руководства, сообщает о мошеннических действиях подзащитного. Теперь Деб, попавшая в любовный треугольник, может еще и потерять работу.