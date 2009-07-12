Menu
Drop Dead Diva 2009 - 2014 season 1

Season premiere 12 July 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Drop Dead Diva" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «До смерти красива» после того, как привлекательная и легкомысленная манекенщица Деб попадает в ДТП со смертельным исходом, она неожиданно оказывается перед небесным привратником Фредом. Он называет ее «эгоцентричной пустышкой». Возмущенная девушка убеждает Фреда вернуть ей жизнь, чтобы доказать обратное. Он удовлетворяет ее просьбу, но по оплошности Деб возвращается на землю в теле недавно погибшей Джейн Бингам. Будучи незаурядным адвокатом, Джейн при этом всегда находилась в тени своих более привлекательных коллег. А вот Деб в своей прошлой жизни как раз привыкла полагаться на собственное обаяние. 

"Drop Dead Diva" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
12 July 2009
The "F" Word
Season 1 Episode 2
19 July 2009
Do Over
Season 1 Episode 3
26 July 2009
The Chinese Wall
Season 1 Episode 4
2 August 2009
Lost & Found
Season 1 Episode 5
9 August 2009
Second Chances
Season 1 Episode 6
16 August 2009
The Magic Bullet
Season 1 Episode 7
23 August 2009
Crazy
Season 1 Episode 8
30 August 2009
The Dress
Season 1 Episode 9
13 September 2009
Make Me a Match
Season 1 Episode 10
20 September 2009
What If?
Season 1 Episode 11
27 September 2009
Dead Model Walking
Season 1 Episode 12
4 October 2009
Greyson Anatomy
Season 1 Episode 13
11 October 2009
