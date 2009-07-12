В 1-м сезоне сериала «До смерти красива» после того, как привлекательная и легкомысленная манекенщица Деб попадает в ДТП со смертельным исходом, она неожиданно оказывается перед небесным привратником Фредом. Он называет ее «эгоцентричной пустышкой». Возмущенная девушка убеждает Фреда вернуть ей жизнь, чтобы доказать обратное. Он удовлетворяет ее просьбу, но по оплошности Деб возвращается на землю в теле недавно погибшей Джейн Бингам. Будучи незаурядным адвокатом, Джейн при этом всегда находилась в тени своих более привлекательных коллег. А вот Деб в своей прошлой жизни как раз привыкла полагаться на собственное обаяние.