Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Guild 2007 - 2013, season 6

The Guild season 6 poster
Kinoafisha TV Shows The Guild Seasons Season 6

The Guild
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 2 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 12 minutes
"The Guild" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман находит работу своей мечты, однако ее ожидает не самый удачный первый день. «Головокружительная карьера» девушки начинается с того, что новый босс нарочно забрасывает семя разногласий между ней и другими сотрудниками. Все еще больше усложняется, когда товарищи по игровой гильдии решают навестить Сид в ее реальном офисе. Тем временем Блейдез отчаянно пытается оставаться популярным в интернете, а новая личная жизнь Ворка доставляет неудобства Забу. В многопользовательской онлайн-игре грядет новое расширение, которое может отразиться на работе команды.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"The Guild" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Dream Questline
Season 6 Episode 1
2 October 2012
New Party Members
Season 6 Episode 2
9 October 2012
Makeshift Solutions
Season 6 Episode 3
16 October 2012
Raid Timez
Season 6 Episode 4
23 October 2012
Strange Frenemies
Season 6 Episode 5
30 October 2012
Into the Breach
Season 6 Episode 6
6 November 2012
Occupy HQ
Season 6 Episode 7
20 November 2012
Dialogue Options
Season 6 Episode 8
27 November 2012
The Case of the Game Leak
Season 6 Episode 9
4 December 2012
Tipping Points
Season 6 Episode 10
11 December 2012
Raid HQ!
Season 6 Episode 11
18 December 2012
End Game
Season 6 Episode 12
8 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more