В 6-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман находит работу своей мечты, однако ее ожидает не самый удачный первый день. «Головокружительная карьера» девушки начинается с того, что новый босс нарочно забрасывает семя разногласий между ней и другими сотрудниками. Все еще больше усложняется, когда товарищи по игровой гильдии решают навестить Сид в ее реальном офисе. Тем временем Блейдез отчаянно пытается оставаться популярным в интернете, а новая личная жизнь Ворка доставляет неудобства Забу. В многопользовательской онлайн-игре грядет новое расширение, которое может отразиться на работе команды.