В 3-м сезоне сериала «Гильдия» вся команда с нетерпением ждет выхода нового расширения своей любимой многопользовательской онлайн-игры. Но параллельно ребятам приходится справляться с межличностной напряженностью в реальности. Тем временем у гильдии появляется новый внешний противник – соперничающая группа игроков, которая нагло врывается на их территорию. Сид Шерман приходится понести серьезные потери на игровом поле и получить бесценный, хоть и болезненный опыт. Однако девушка готова на все, чтобы сохранить свою команду в целости, – даже в одиночестве пробраться в тыл врага и начать войну.