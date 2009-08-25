Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Guild 2007 - 2013 season 3

The Guild season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Guild Seasons Season 3

The Guild
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 12 minutes
"The Guild" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Гильдия» вся команда с нетерпением ждет выхода нового расширения своей любимой многопользовательской онлайн-игры. Но параллельно ребятам приходится справляться с межличностной напряженностью в реальности. Тем временем у гильдии появляется новый внешний противник – соперничающая группа игроков, которая нагло врывается на их территорию. Сид Шерман приходится понести серьезные потери на игровом поле и получить бесценный, хоть и болезненный опыт. Однако девушка готова на все, чтобы сохранить свою команду в целости, – даже в одиночестве пробраться в тыл врага и начать войну.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"The Guild" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Expansion Time
Season 3 Episode 1
25 August 2009
Anarchy!
Season 3 Episode 2
8 September 2009
Player Down
Season 3 Episode 3
15 September 2009
Get It Back
Season 3 Episode 4
22 September 2009
Application'd
Season 3 Episode 5
29 September 2009
Newbtastic
Season 3 Episode 6
6 October 2009
Coping and Stuff
Season 3 Episode 7
13 October 2009
+10 to Bravery
Season 3 Episode 8
20 October 2009
Wit's End
Season 3 Episode 9
3 November 2009
The Return!
Season 3 Episode 10
10 November 2009
Battle Royale
Season 3 Episode 11
17 November 2009
Hero
Season 3 Episode 12
24 November 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more