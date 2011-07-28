В 5-м сезоне сериала «Гильдия» команда Сид отправляется на игровую конференцию в другой город. Однако дорога оказывается неожиданно сложной, а совместное проживание шести человек в одном номере не идет на пользу их слаженной работе и дружбе. Между тем ребятам предстоит примириться со всеми сложностями и в полном составе выйти на игровую площадку съезда. Тинк и Клара надеются продать пару фирменных футболок, но у их гильдии нет своего стенда, поэтому им приходится импровизировать. Сид испытывает неожиданное влечение к Забу, а Блейдез примеряет костюм Пэдди Гая и открывает кабинку для фотографирования.