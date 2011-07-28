Menu
The Guild 2007 - 2013 season 5

The Guild season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Guild Seasons Season 5

The Guild
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 28 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 12 minutes
"The Guild" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Гильдия» команда Сид отправляется на игровую конференцию в другой город. Однако дорога оказывается неожиданно сложной, а совместное проживание шести человек в одном номере не идет на пользу их слаженной работе и дружбе. Между тем ребятам предстоит примириться со всеми сложностями и в полном составе выйти на игровую площадку съезда. Тинк и Клара надеются продать пару фирменных футболок, но у их гильдии нет своего стенда, поэтому им приходится импровизировать. Сид испытывает неожиданное влечение к Забу, а Блейдез примеряет костюм Пэдди Гая и открывает кабинку для фотографирования.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
"The Guild" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Road Trip!
Season 5 Episode 1
28 July 2011
Crash Pad
Season 5 Episode 2
4 August 2011
Megagame-O-Ramacon
Season 5 Episode 3
11 August 2011
Ends and Begins
Season 5 Episode 4
18 August 2011
Focus Problems
Season 5 Episode 5
25 August 2011
Revolving Doors
Season 5 Episode 6
1 September 2011
Downturn
Season 5 Episode 7
8 September 2011
Social Traumas
Season 5 Episode 8
15 September 2011
Invite Accepted
Season 5 Episode 9
22 September 2011
Strategy Timez
Season 5 Episode 10
29 September 2011
Costume Contest
Season 5 Episode 11
6 October 2011
Grande Finale!
Season 5 Episode 12
13 October 2011
TV series release schedule
