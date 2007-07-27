Menu
The Guild 2007 - 2013 season 1

The Guild
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 10
Runtime 60 minutes
"The Guild" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Гильдия» молодая американка Сид Шерман посвящает всю свою жизнь компьютерным играм. Все ее родственники считают, что девушка попросту помешалась, и стараются вытащить ее «из трясины». Однако сама Сид вполне комфортно ощущает себя в вымышленном виртуальном мире. Все ее друзья – парни из видеочата популярной многопользовательской онлайн-игры, с которыми она общается с помощью современных технологий. А причин выбираться из своего уютного убежища за монитором девушка попросту не видит. Однажды ее безумное увлечение становится слишком реальным и перестает быть просто хобби.

"The Guild" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Wake-Up Call
Season 1 Episode 1
27 July 2007
Zaboo'd
Season 1 Episode 2
14 August 2007
The Macro Problem
Season 1 Episode 3
7 September 2007
Cheesybeards
Season 1 Episode 4
1 November 2007
Rather Be Raiding
Season 1 Episode 5
1 December 2007
Total Wipe
Season 1 Episode 6
24 January 2008
Home Invasion
Season 1 Episode 7
21 February 2008
Tipping Point
Season 1 Episode 8
20 March 2008
Owning Bladezz
Season 1 Episode 9
16 April 2008
Boss Fight!
Season 1 Episode 10
15 May 2008
