В 1-м сезоне сериала «Гильдия» молодая американка Сид Шерман посвящает всю свою жизнь компьютерным играм. Все ее родственники считают, что девушка попросту помешалась, и стараются вытащить ее «из трясины». Однако сама Сид вполне комфортно ощущает себя в вымышленном виртуальном мире. Все ее друзья – парни из видеочата популярной многопользовательской онлайн-игры, с которыми она общается с помощью современных технологий. А причин выбираться из своего уютного убежища за монитором девушка попросту не видит. Однажды ее безумное увлечение становится слишком реальным и перестает быть просто хобби.