В 4-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» стильно выглядящие героини, которые работают на братьев Оппенгеймов, продолжают заниматься своими рабочими обязанностями. Их задача – продавать шикарные дома на Голливудских холмах. Объекты поражают своей дороговизной, функциональностью и внешним видом. Несмотря на то что многие люди готовы пойти на все, чтобы иметь такое жилье, у взыскательных богачей нередко возникают вопросы. Тем сложнее девушкам справляться с делами, ведь в их бизнесе конкуренция – это не просто слово, а образ жизни. Коллектив «Оппенгейм груп» иногда напоминает клубок змей, но тем интереснее за ним наблюдать.