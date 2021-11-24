Menu
Selling Sunset (2019), season 4

Selling Sunset season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Selling Sunset Seasons Season 4

Selling Sunset 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 24 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Selling Sunset" season 4 description

В 4-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» стильно выглядящие героини, которые работают на братьев Оппенгеймов, продолжают заниматься своими рабочими обязанностями. Их задача – продавать шикарные дома на Голливудских холмах. Объекты поражают своей дороговизной, функциональностью и внешним видом. Несмотря на то что многие люди готовы пойти на все, чтобы иметь такое жилье, у взыскательных богачей нередко возникают вопросы. Тем сложнее девушкам справляться с делами, ведь в их бизнесе конкуренция – это не просто слово, а образ жизни. Коллектив «Оппенгейм груп» иногда напоминает клубок змей, но тем интереснее за ним наблюдать.

6.5 IMDb
Very High Heels to Fill
Season 4 Episode 1
24 November 2021
New Friends, Old Enemies
Season 4 Episode 2
24 November 2021
Rival Arrival
Season 4 Episode 3
24 November 2021
The Emma Dilemma
Season 4 Episode 4
24 November 2021
Let Sleeping Dogs Lie
Season 4 Episode 5
24 November 2021
A House for a Hero
Season 4 Episode 6
24 November 2021
Back on the Market
Season 4 Episode 7
24 November 2021
The Truth Hurts
Season 4 Episode 8
24 November 2021
The Beginning of the End
Season 4 Episode 9
24 November 2021
One Last Hail Mary
Season 4 Episode 10
24 November 2021
