В 3-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» зрители встретятся с уже полюбившимися риелторшами, их покупателями и начальниками. Стильные и обворожительные девушки занимаются продажей неприлично дорогих домов в Лос-Анджелесе. Их качества помогли компании произвести фурор на рынке недвижимости, однако отношения в рабочем коллективе оставляют желать лучшего. Например, любительница вечеринок Кристин, кажется, даже получает удовольствие от участия в разнообразных скандалах. А Дэвина обожает распускать сплетни и подстрекать коллег к ссорам. В этом реалити-шоу личная жизнь героинь тесно переплетается с профессиональной.