Selling Sunset (2019), season 3

Selling Sunset 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Selling Sunset" season 3 description

В 3-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» зрители встретятся с уже полюбившимися риелторшами, их покупателями и начальниками. Стильные и обворожительные девушки занимаются продажей неприлично дорогих домов в Лос-Анджелесе. Их качества помогли компании произвести фурор на рынке недвижимости, однако отношения в рабочем коллективе оставляют желать лучшего. Например, любительница вечеринок Кристин, кажется, даже получает удовольствие от участия в разнообразных скандалах. А Дэвина обожает распускать сплетни и подстрекать коллег к ссорам. В этом реалити-шоу личная жизнь героинь тесно переплетается с профессиональной.

Back to Business
Season 3 Episode 1
7 August 2020
Confidence Is Key
Season 3 Episode 2
7 August 2020
The Biggest Agent in the Room
Season 3 Episode 3
7 August 2020
Everybody Loves Mary
Season 3 Episode 4
7 August 2020
Bad News Travels Fast
Season 3 Episode 5
7 August 2020
One Text Changes Everything
Season 3 Episode 6
7 August 2020
Two Sides to Every Story
Season 3 Episode 7
7 August 2020
A Not So White Wedding
Season 3 Episode 8
7 August 2020
