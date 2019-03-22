Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Selling Sunset (2019), season 1

Selling Sunset season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Selling Sunset Seasons Season 1

Selling Sunset 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 March 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Selling Sunset" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат», вышедшем на платформе Netflix,‎ перед зрителями предстанут сотрудницы одной из ключевых американских компаний по продаже жилья. Они занимаются клиентами, у которых водятся большие деньги, однако зачастую их требовательность приносит агентству немало проблем. Риелторши готовы угодить всем, лишь бы получить солидную прибыль. Однако внутри коллектива царит неоднозначная атмосфера: коллеги то и дело ссорятся, скандалят, а затем мирятся как ни в чем не бывало. Между тем в команде появляется новенькая работница Кришелл. Она безумно добрый человек, но сможет ли девушка вписаться в обстановку?

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
Selling Sunset List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
If Looks Could Sell
Season 1 Episode 1
22 March 2019
Can't Have Your Cake and Eat It Too
Season 1 Episode 2
22 March 2019
(Real) Diamonds Are a Girl's Best Friend
Season 1 Episode 3
22 March 2019
Loose Lips Sink Relationships
Season 1 Episode 4
22 March 2019
The One That Got Away
Season 1 Episode 5
22 March 2019
Real Estate Hunger Games
Season 1 Episode 6
22 March 2019
It Takes Two to Make a Thing Go Right
Season 1 Episode 7
22 March 2019
The Gloves Come Off
Season 1 Episode 8
22 March 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more