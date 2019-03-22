В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат», вышедшем на платформе Netflix,‎ перед зрителями предстанут сотрудницы одной из ключевых американских компаний по продаже жилья. Они занимаются клиентами, у которых водятся большие деньги, однако зачастую их требовательность приносит агентству немало проблем. Риелторши готовы угодить всем, лишь бы получить солидную прибыль. Однако внутри коллектива царит неоднозначная атмосфера: коллеги то и дело ссорятся, скандалят, а затем мирятся как ни в чем не бывало. Между тем в команде появляется новенькая работница Кришелл. Она безумно добрый человек, но сможет ли девушка вписаться в обстановку?