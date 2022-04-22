В 5-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» погружает в трудовые будни агентства по продаже элитной недвижимости. Но не только работа наполняет жизнь главных героинь. В повседневности они обычные женщины, которые влюбляются, грустят, распускают слухи. У Кришелл появляется новый бойфренд, и ей предстоит познакомить его с родителями. Хизер проводит девичник и усиленно готовится к торжеству – свадьбе с Тареком. А у Дэвины дела идут совсем не гладко, и она все больше переживает из-за сплетен. Между тем все девушки продолжают свое движение по карьерной лестнице, стараясь заключить как можно больше выгодных сделок.