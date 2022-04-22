Menu
Selling Sunset (2019), season 5

Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 5-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» погружает в трудовые будни агентства по продаже элитной недвижимости. Но не только работа наполняет жизнь главных героинь. В повседневности они обычные женщины, которые влюбляются, грустят, распускают слухи. У Кришелл появляется новый бойфренд, и ей предстоит познакомить его с родителями. Хизер проводит девичник и усиленно готовится к торжеству – свадьбе с Тареком. А у Дэвины дела идут совсем не гладко, и она все больше переживает из-за сплетен. Между тем все девушки продолжают свое движение по карьерной лестнице, стараясь заключить как можно больше выгодных сделок.

Game Changer
Season 5 Episode 1
22 April 2022
New Blood
Season 5 Episode 2
22 April 2022
Coming For All Your Coin
Season 5 Episode 3
22 April 2022
Bad Bitches Don't Cry
Season 5 Episode 4
22 April 2022
Do You Think We're Friends?
Season 5 Episode 5
22 April 2022
Step Up or Step Out
Season 5 Episode 6
22 April 2022
It's Getting Personal
Season 5 Episode 7
22 April 2022
She's Your Problem Too
Season 5 Episode 8
22 April 2022
Sabotage in Stilettos
Season 5 Episode 9
22 April 2022
Nothing Remains The Same
Season 5 Episode 10
22 April 2022
