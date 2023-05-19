Menu
Selling Sunset (2019), season 6

Selling Sunset 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 19 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"Selling Sunset" season 6 description

В 6-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» расскажет, с какими трудностями сталкиваются на работе агенты по недвижимости. Главные героини – стильные, умные и знающие цену своим поступкам карьеристки. Вместе с ними зрители пройдут весь путь продажи дорогих домов в Лос-Анджелесе. В программе можно будет увидеть, как подготавливаются объекты к осмотру, встречи с клиентами, процесс заключения сделок. Но профессиональная деятельность – лишь часть жизни девушек. Их работа тесно переплетена с их личными качествами и частной жизнью, а потому коллеги часто конфликтуют и распускают слухи.

I Wanted to Hate You
Season 6 Episode 1
19 May 2023
TBD on Bre
Season 6 Episode 2
19 May 2023
Old Deals Die Hard
Season 6 Episode 3
19 May 2023
Between You and Bre
Season 6 Episode 4
19 May 2023
Miss Management
Season 6 Episode 5
19 May 2023
Mary In The Middle
Season 6 Episode 6
19 May 2023
If You Can't Stand The Heat...
Season 6 Episode 7
19 May 2023
Bre Bites Back
Season 6 Episode 8
19 May 2023
Lawsuits and Listings
Season 6 Episode 9
19 May 2023
Something's Gotta Give
Season 6 Episode 10
19 May 2023
It's Not Worth It
Season 6 Episode 11
19 May 2023
