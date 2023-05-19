В 6-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» расскажет, с какими трудностями сталкиваются на работе агенты по недвижимости. Главные героини – стильные, умные и знающие цену своим поступкам карьеристки. Вместе с ними зрители пройдут весь путь продажи дорогих домов в Лос-Анджелесе. В программе можно будет увидеть, как подготавливаются объекты к осмотру, встречи с клиентами, процесс заключения сделок. Но профессиональная деятельность – лишь часть жизни девушек. Их работа тесно переплетена с их личными качествами и частной жизнью, а потому коллеги часто конфликтуют и распускают слухи.