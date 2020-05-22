Menu
Russian
Selling Sunset (2019), season 2

Selling Sunset 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Selling Sunset" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» продолжает рассказывать о буднях работниц агентства «Оппенгейм груп», открытом братьями-близнецами. Их подчиненные умны и обворожительны, что приводит компанию к невероятному успеху. Дела фирмы идут в гору, хотя и без неудач тоже не обходится. Девушки, работающие на Оппенгеймов, занимаются делами безумно богатых клиентов, которые хотят покупать дома, соответствующие их статусу. Однако, чтобы заключить сделку, риелторшам зачастую приходится идти на хитрости и воплощать в жизнь безумные идеи. Гонясь за большими суммами, они конкурируют между собой и не прочь посплетничать.

6.5 IMDb
Let the Real Estate Games Begin
Season 2 Episode 1
22 May 2020
Billionaires Have Compounds
Season 2 Episode 2
22 May 2020
Sorry, Not Sorry
Season 2 Episode 3
22 May 2020
The Red Engagement Party
Season 2 Episode 4
22 May 2020
I'm No Soldier
Season 2 Episode 5
22 May 2020
The Wait Will Be Worth the Wait
Season 2 Episode 6
22 May 2020
That's Why They Call It Real Estress
Season 2 Episode 7
22 May 2020
Karma's Gonna Get You
Season 2 Episode 8
22 May 2020
