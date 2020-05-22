Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» продолжает рассказывать о буднях работниц агентства «Оппенгейм груп», открытом братьями-близнецами. Их подчиненные умны и обворожительны, что приводит компанию к невероятному успеху. Дела фирмы идут в гору, хотя и без неудач тоже не обходится. Девушки, работающие на Оппенгеймов, занимаются делами безумно богатых клиентов, которые хотят покупать дома, соответствующие их статусу. Однако, чтобы заключить сделку, риелторшам зачастую приходится идти на хитрости и воплощать в жизнь безумные идеи. Гонясь за большими суммами, они конкурируют между собой и не прочь посплетничать.