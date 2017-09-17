В 5-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Блейк принимает участие в расследовании подозрительной гибели боксера на ринге, где он исполняет обязанности медицинского сотрудника. Убийство привлекательной гадалки переносит Блейка в интригующий и необычный мир цыганских кочевников, которые проезжают через Балларат. Затем полицейские находят труп в морозильной камере кухни заведения общественного питания. По всей видимости, труп находился там весь день, поскольку никто не открывал морозильную камеру. Затем знаменитую писательницу находят мертвой, а ее сестру – лишенной сознания...