The Doctor Blake Mysteries 2013 - 2017 season 5

The Doctor Blake Mysteries 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 17 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes
"The Doctor Blake Mysteries" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Доктор Блейк» доктор Блейк принимает участие в расследовании подозрительной гибели боксера на ринге, где он исполняет обязанности медицинского сотрудника. Убийство привлекательной гадалки переносит Блейка в интригующий и необычный мир цыганских кочевников, которые проезжают через Балларат. Затем полицейские находят труп в морозильной камере кухни заведения общественного питания. По всей видимости, труп находился там весь день, поскольку никто не открывал морозильную камеру. Затем знаменитую писательницу находят мертвой, а ее сестру – лишенной сознания...

"The Doctor Blake Mysteries" season 5 list of episodes. TV series release schedule
A Lethal Combination
Season 5 Episode 1
17 September 2017
Sorrow Songs
Season 5 Episode 2
24 September 2017
The Call of the Void
Season 5 Episode 3
1 October 2017
All She Leaves Behind
Season 5 Episode 4
8 October 2017
Measure Twice
Season 5 Episode 5
15 October 2017
First Dance
Season 5 Episode 6
22 October 2017
A Good Drop
Season 5 Episode 7
29 October 2017
Hear the Angels Sing
Season 5 Episode 8
5 November 2017
