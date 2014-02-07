Во 2-м сезоне сериала «Доктор Блейк» Люсьен Блейк возвращается из путешествия в Китай в поисках известий о своей дочери. Он прибывает в Балларат, чтобы вновь оказаться вовлеченным в убийства. На этот раз в деле замешаны представители местного городского совета. Проповедник, который приехал в город, хранит тайны своего темного прошлого. Доктор Блейк намерен разобраться с этим. Затем в местном парке находят таинственный труп. После темной и ненастной ночи в старом Балларате Сек Друри оказывается шокирован из-за того, что свалилось с неба перед Клубом колонистов. По всей видимости, это еще одно расследование для доктора Блейка.