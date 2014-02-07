Menu
The Doctor Blake Mysteries 2013 - 2017 season 2

The Doctor Blake Mysteries season 2 poster
The Doctor Blake Mysteries 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 February 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 30 minutes
"The Doctor Blake Mysteries" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Доктор Блейк» Люсьен Блейк возвращается из путешествия в Китай в поисках известий о своей дочери. Он прибывает в Балларат, чтобы вновь оказаться вовлеченным в убийства. На этот раз в деле замешаны представители местного городского совета. Проповедник, который приехал в город, хранит тайны своего темного прошлого. Доктор Блейк намерен разобраться с этим. Затем в местном парке находят таинственный труп. После темной и ненастной ночи в старом Балларате Сек Друри оказывается шокирован из-за того, что свалилось с неба перед Клубом колонистов. По всей видимости, это еще одно расследование для доктора Блейка.

8 IMDb
"The Doctor Blake Mysteries" season 2 list of episodes. TV series release schedule
The Heart of the Matter
Season 2 Episode 1
7 February 2014
The Food of Love
Season 2 Episode 2
14 February 2014
A Foreign Field
Season 2 Episode 3
21 February 2014
Smoke and Mirrors
Season 2 Episode 4
28 February 2014
Crossing the Line
Season 2 Episode 5
7 March 2014
Mortal Coil
Season 2 Episode 6
14 March 2014
The Silence
Season 2 Episode 7
21 March 2014
The Ties of the Past
Season 2 Episode 8
28 March 2014
The Sky is Empty
Season 2 Episode 9
4 April 2014
An Invincible Summer
Season 2 Episode 10
11 April 2014
TV series release schedule
