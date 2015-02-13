В 3-м сезоне сериала «Доктор Блейк» после окончания соревнования по гребле представитель команды, которая одержала победу, неожиданно погибает. Его тело выбрасывают в озеро Вендури во время торжества. Блейк намерен распутать дело. Когда фермера из Балларата обнаружили мертвым в коровнике, местные жители сочли, что в его гибели виновны животные. Но доктор Блейк уверен, что скотина тут ни при чем. Во время Ночи костров кто-то нападает на социального служащего и убивает его. Главным подозреваемым становится трудный подросток. Но когда доктор Блейк берется за дело, он выясняет, что в ту ночь убийство могли совершить несколько человек.