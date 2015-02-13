Menu
Season premiere 13 February 2015
Production year 2015
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 36 minutes
"The Doctor Blake Mysteries" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Доктор Блейк» после окончания соревнования по гребле представитель команды, которая одержала победу, неожиданно погибает. Его тело выбрасывают в озеро Вендури во время торжества. Блейк намерен распутать дело. Когда фермера из Балларата обнаружили мертвым в коровнике, местные жители сочли, что в его гибели виновны животные. Но доктор Блейк уверен, что скотина тут ни при чем. Во время Ночи костров кто-то нападает на социального служащего и убивает его. Главным подозреваемым становится трудный подросток. Но когда доктор Блейк берется за дело, он выясняет, что в ту ночь убийство могли совершить несколько человек. 

King of the Lake
Season 3 Episode 1
13 February 2015
My Brother's Keeper
Season 3 Episode 2
20 February 2015
This Time and This Place
Season 3 Episode 3
27 February 2015
By the Southern Cross
Season 3 Episode 4
6 March 2015
A Night to Remember
Season 3 Episode 5
13 March 2015
Women and Children
Season 3 Episode 6
20 March 2015
Room Without a View
Season 3 Episode 7
27 March 2015
Darkness Visible
Season 3 Episode 8
3 April 2015
