Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Doctor Blake Mysteries 2013 - 2017, season 6

The Doctor Blake Mysteries season 6 poster
Kinoafisha TV Shows The Doctor Blake Mysteries Seasons Season 6

The Doctor Blake Mysteries 12+
Original title Season 6
Title Сезон 6
"The Doctor Blake Mysteries" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Доктор Блейк» жизнь доктора Люсьена Блейка и Джин никогда не была легкой. Джин Блейк оказывается вовлечена в расследование нескольких странных убийств, единственной связью между которыми, по всей видимости, является серия статей, некоторое время назад напечатанных в газете «Курьер». Они посвящены самым печально известным неразгаданным секретам Балларата. Американский лидер Джон Ф. Кеннеди оказывается убит. Джин Блейк внезапно оказывается в эпицентре расследования нескольких преступлений. Никто не знает город лучше, чем Джин, и она планирует оказать помощь следствию.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"The Doctor Blake Mysteries" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more