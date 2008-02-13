Menu
Underbelly 2008 - 2013 season 1

Underbelly 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Underbelly" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» войны гангстеров в Мельбурне начинаются в ночь, когда гангстер Альфонс Гангитано, «Черный принц с Лигон-стрит» и один из легендарной группировки Carlton Crew, жестоко расправляются с мелким преступником по имени Грег Уоркман на вечеринке в Сент-Килде. Альфонсу Гангитано могло сойти с рук убийство, но полицейский Стив Оуэн полон решимости положить конец беспорядкам и призвать к ответственности за случившееся в ночном клубе, в результате которого пострадало много невинных людей. Бурная личная жизнь официантки Трейси Сеймур оставляет ее в синяках и в замешательстве.

8 IMDb
"Underbelly" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Black Prince
Season 1 Episode 1
13 February 2008
The Sorcerer's Apprentice
Season 1 Episode 2
13 February 2008
I Still Pray
Season 1 Episode 3
20 February 2008
Cocksure
Season 1 Episode 4
27 February 2008
The Good, the Bad, the Ugly
Season 1 Episode 5
5 March 2008
Luv U 4 Eva
Season 1 Episode 6
12 March 2008
Wise Monkeys
Season 1 Episode 7
19 March 2008
Earning a Crust
Season 1 Episode 8
2 April 2008
Suffer the Children
Season 1 Episode 9
9 April 2008
Scratched
Season 1 Episode 10
16 April 2008
Barbarians at the Gate
Season 1 Episode 11
23 April 2008
Best Laid Plans
Season 1 Episode 12
30 April 2008
Team Purana
Season 1 Episode 13
7 May 2008
TV series release schedule
