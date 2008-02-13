В 1-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» войны гангстеров в Мельбурне начинаются в ночь, когда гангстер Альфонс Гангитано, «Черный принц с Лигон-стрит» и один из легендарной группировки Carlton Crew, жестоко расправляются с мелким преступником по имени Грег Уоркман на вечеринке в Сент-Килде. Альфонсу Гангитано могло сойти с рук убийство, но полицейский Стив Оуэн полон решимости положить конец беспорядкам и призвать к ответственности за случившееся в ночном клубе, в результате которого пострадало много невинных людей. Бурная личная жизнь официантки Трейси Сеймур оставляет ее в синяках и в замешательстве.