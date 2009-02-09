Во 2-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» наркоторговцы Терри Кларк и Роберт Тримбол решают сотрудничать и организовать компанию по торговле наркотиками. Детектив Уорвик Моббс считает, что среди сотрудников правоохранительных органов процветает коррупция, поскольку его попытки раскрыть убийство Маккея раз за разом терпят неудачу. Эллисон Дайн отправляется в Сидней и начинает работать на Кларка в качестве курьера по доставке героина. Чак Беннет предстает перед судом. Он ответственен за гибель Леса Кейна. Кларка задерживают по незначительному обвинению и отправляются в Новую Зеландию в связи с делом о наркотиках.