Underbelly 2008 - 2013 season 2

Underbelly season 2 poster
Underbelly

Underbelly
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» наркоторговцы Терри Кларк и Роберт Тримбол решают сотрудничать и организовать компанию по торговле наркотиками. Детектив Уорвик Моббс считает, что среди сотрудников правоохранительных органов процветает коррупция, поскольку его попытки раскрыть убийство Маккея раз за разом терпят неудачу. Эллисон Дайн отправляется в Сидней и начинает работать на Кларка в качестве курьера по доставке героина. Чак Беннет предстает перед судом. Он ответственен за гибель Леса Кейна. Кларка задерживают по незначительному обвинению и отправляются в Новую Зеландию в связи с делом о наркотиках.

8 IMDb
Aussie Bob & Kiwi Terry
Season 2 Episode 1
9 February 2009
Bad Habits
Season 2 Episode 2
9 February 2009
Brave New World
Season 2 Episode 3
16 February 2009
Business as Usual
Season 2 Episode 4
23 February 2009
A Tale of Two Hitmen
Season 2 Episode 5
2 March 2009
Stranded
Season 2 Episode 6
9 March 2009
A Nice Little Earner
Season 2 Episode 7
16 March 2009
Diamonds
Season 2 Episode 8
23 March 2009
Judas Kiss
Season 2 Episode 9
30 March 2009
The Reckoning
Season 2 Episode 10
20 April 2009
The Brotherhood
Season 2 Episode 11
20 April 2009
O Lucky Man
Season 2 Episode 12
27 April 2009
The Loved Ones
Season 2 Episode 13
4 May 2009
