В 3-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» перспективный парень Джон Ибрагим отправляется в Кингс-Кросс и приходит на помощь «Хаммеру». Затем он сам получает удар ножом в драке. При помощи Билла Байеха и его команды сержант Джим Иган и Тревор Хакен продумывают коварный план. Они собираются выманить деньги у правоохранительных органов. Тревор Хакен заключает договор с Биллом Байехом, еще больше погружаясь в коррупцию. Бенни Кассаб начинает продавать запрещенные вещества. Луи Байе хочет отомстить ребятам Бенни Кассаба, Шаке и Норму Корбеджу, за то, что они обстреляли его жилище.