Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Underbelly 2008 - 2013 season 3

Underbelly season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Underbelly Seasons Season 3

Underbelly 16+
Original title Season 3
Title Cезон 3
Season premiere 11 April 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Underbelly" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» перспективный парень Джон Ибрагим отправляется в Кингс-Кросс и приходит на помощь «Хаммеру». Затем он сам получает удар ножом в драке. При помощи Билла Байеха и его команды сержант Джим Иган и Тревор Хакен продумывают коварный план. Они собираются выманить деньги у правоохранительных органов. Тревор Хакен заключает договор с Биллом Байехом, еще больше погружаясь в коррупцию. Бенни Кассаб начинает продавать запрещенные вещества. Луи Байе хочет отомстить ребятам Бенни Кассаба, Шаке и Норму Корбеджу, за то, что они обстреляли его жилище.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Underbelly" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Into the Mystic
Season 3 Episode 1
11 April 2010
The Crucible
Season 3 Episode 2
11 April 2010
Kingdom Come
Season 3 Episode 3
18 April 2010
Fall Guy
Season 3 Episode 4
25 April 2010
Saving Face
Season 3 Episode 5
9 May 2010
Women in Uniform
Season 3 Episode 6
9 May 2010
Full Force Gale
Season 3 Episode 7
16 May 2010
Crossroads
Season 3 Episode 8
23 May 2010
Dog Eat Dog
Season 3 Episode 9
30 May 2010
Hurt on Duty
Season 3 Episode 10
6 June 2010
Beauty and the Beast
Season 3 Episode 11
13 June 2010
The Good Lieutenant
Season 3 Episode 12
20 June 2010
Alpha and Omega
Season 3 Episode 13
27 June 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more