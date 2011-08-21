В 4-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» представлена реальная история прелестных королев криминального мира Тилли Дивайн и Кейт Ли и их схватки за контроль над криминальным миром Сиднея в 1920-х годах. Тилли Дивайн и ее супруг «Большой Джим» владеют самой большой в стране сетью борделей. Кейт Ли владеет несколькими барами по всему городу. Конкуренция между этими двумя криминальными империями сулит городу темные времена. Тилли в шоке от того, что на жизнь Нормана Брюна покусились. Кейт разжигает полномасштабную войну. Ей удалось завербовать девушек, которые работают у Тилли в эскорте, и заставить продавать наркотики.