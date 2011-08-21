Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Underbelly 2008 - 2013 season 4

Underbelly season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Underbelly Seasons Season 4

Underbelly 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 21 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Underbelly" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» представлена реальная история прелестных королев криминального мира Тилли Дивайн и Кейт Ли и их схватки за контроль над криминальным миром Сиднея в 1920-х годах. Тилли Дивайн и ее супруг «Большой Джим» владеют самой большой в стране сетью борделей. Кейт Ли владеет несколькими барами по всему городу. Конкуренция между этими двумя криминальными империями сулит городу темные времена. Тилли в шоке от того, что на жизнь Нормана Брюна покусились. Кейт разжигает полномасштабную войну. Ей удалось завербовать девушек, которые работают у Тилли в эскорте, и заставить продавать наркотики.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8 IMDb
Write review
"Underbelly" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Worst Woman in Sydney
Season 4 Episode 1
21 August 2011
Whips and Scorpions
Season 4 Episode 2
21 August 2011
Cat Amongst the Pigeons
Season 4 Episode 3
28 August 2011
The Damage Done
Season 4 Episode 4
4 September 2011
The Darlinghurst Outrage
Season 4 Episode 5
11 September 2011
Blood Alley
Season 4 Episode 6
18 September 2011
Tripe and Brains
Season 4 Episode 7
25 September 2011
A Big Shivoo
Season 4 Episode 8
2 October 2011
The Crash
Season 4 Episode 9
9 October 2011
The Sentimental Bloke
Season 4 Episode 10
16 October 2011
Jerusalem Revisited
Season 4 Episode 11
23 October 2011
Big Moves
Season 4 Episode 12
30 October 2011
Armageddon
Season 4 Episode 13
6 November 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more