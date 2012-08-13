Menu
Underbelly 2008 - 2013 season 5

Underbelly 16+
Season premiere 13 August 2012
Production year 2012
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Underbelly" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» заключенного похищают и убивают во время освобождения. Полицейские в течение десяти лет ищут людей, ответственных за это. Расследование приводит их к авторитету преступного мира. Он неуловим. Сотрудники ударной группы Туно используют опасного информатора во время охоты на убийц Терри Фальконера. Следователи находят Энтони Периша после того, как Фрэнк вызвался работать под прикрытием. Периш встречается с лидером байкерской группы, и один из подельников Периша получает мастер-класс. Гэри разрабатывает стратегию, чтобы найти убийцу Фальконера. 

Thy Will Be Done
Season 5 Episode 1
13 August 2012
Cut Snake and Crazy
Season 5 Episode 2
20 August 2012
The Loaded Dog
Season 5 Episode 3
27 August 2012
Year of the Rooster
Season 5 Episode 4
3 September 2012
Troubleshooting
Season 5 Episode 5
10 September 2012
Road to Nowhere
Season 5 Episode 6
17 September 2012
Bang, Bang, Kill, Kill
Season 5 Episode 7
17 September 2012
Strike Force Tuno
Season 5 Episode 8
1 October 2012
