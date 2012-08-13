В 5-м сезоне сериала «Криминальная Австралия» заключенного похищают и убивают во время освобождения. Полицейские в течение десяти лет ищут людей, ответственных за это. Расследование приводит их к авторитету преступного мира. Он неуловим. Сотрудники ударной группы Туно используют опасного информатора во время охоты на убийц Терри Фальконера. Следователи находят Энтони Периша после того, как Фрэнк вызвался работать под прикрытием. Периш встречается с лидером байкерской группы, и один из подельников Периша получает мастер-класс. Гэри разрабатывает стратегию, чтобы найти убийцу Фальконера.