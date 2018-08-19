Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Place to Call Home 2013 - 2018, season 6

A Place to Call Home season 6 poster
Kinoafisha TV Shows A Place to Call Home Seasons Season 6

A Place to Call Home
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 19 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"A Place to Call Home" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» изменения в жизни Сары и Джорджа говорят о начале нового периода в Эш-парке. Возвращение Джеймса страшит Генри. Сара оказывает поддержку убитому горем Рою. Элизабет испытывает сомнения относительно своего места в доме. В жизни Генри начались серьезные перемены. Похороны Дон приносят облегчение некоторым участникам событий, в то время как последствия трагедии с Генри провоцируют душевные смятения. Оливия может потерять Джорджа из-за ее кровной матери. Беседа Джека с новым хирургом принесла больше, чем он ожидал. Генри опускается на самое дно.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
8.3 IMDb
Write review
"A Place to Call Home" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
For Better or Worse
Season 6 Episode 1
19 August 2018
Salt of the Earth
Season 6 Episode 2
26 August 2018
Darkness and Light
Season 6 Episode 3
2 September 2018
Against the Tide
Season 6 Episode 4
9 September 2018
Look Not in My Eyes
Season 6 Episode 5
16 September 2018
Staring Down the Barrel
Season 6 Episode 6
23 September 2018
New Adventures
Season 6 Episode 7
30 September 2018
Autumn Affairs
Season 6 Episode 8
7 October 2018
Life Longs for Itself
Season 6 Episode 9
14 October 2018
Reaching Home
Season 6 Episode 10
21 October 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more