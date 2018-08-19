В 6-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» изменения в жизни Сары и Джорджа говорят о начале нового периода в Эш-парке. Возвращение Джеймса страшит Генри. Сара оказывает поддержку убитому горем Рою. Элизабет испытывает сомнения относительно своего места в доме. В жизни Генри начались серьезные перемены. Похороны Дон приносят облегчение некоторым участникам событий, в то время как последствия трагедии с Генри провоцируют душевные смятения. Оливия может потерять Джорджа из-за ее кровной матери. Беседа Джека с новым хирургом принесла больше, чем он ожидал. Генри опускается на самое дно.