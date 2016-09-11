Menu
A Place to Call Home 2013 - 2018 season 4

A Place to Call Home Season 4

A Place to Call Home
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 11 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"A Place to Call Home" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» жизнь Сары висит на волоске, а судьба Кэролайн разваливается. Джордж пока не знает о заговоре Реджины. Реджина обвивает Джорджа. Джеймс потрясен признанием Оливии. Джек доказывает Кэролайн, что она достойна его. Когда Сара и Рой отправляются в Сидней, она находит больше, чем рассчитывала. Кэролайн не уверена, что сможет признаться Элизабет в правде. Признание Генри заставляет Джеймса разобраться в своих истинных чувствах. Элизабет использует шанс вступить в схватку с Реджиной. Гарри помогает Саре залечить душевные раны. Джордж наводит порядок в Эш-парке.

8.3 IMDb
"A Place to Call Home" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
A Nagging Doubt
Season 4 Episode 1
11 September 2016
Bad in a Good Way
Season 4 Episode 2
18 September 2016
When You're Smiling
Season 4 Episode 3
25 September 2016
Home to Roost
Season 4 Episode 4
2 October 2016
Happy Days are Here Again
Season 4 Episode 5
9 October 2016
The Trouble with Harry
Season 4 Episode 6
16 October 2016
You're Just in Love
Season 4 Episode 7
23 October 2016
There'll Be Some Changes Made
Season 4 Episode 8
30 October 2016
Where Will the Baby's Dimple Be
Season 4 Episode 9
6 November 2016
And the Blind Shall See
Season 4 Episode 10
13 November 2016
Catch the Tiger
Season 4 Episode 11
20 November 2016
All Good Things
Season 4 Episode 12
27 November 2016
