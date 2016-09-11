В 4-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» жизнь Сары висит на волоске, а судьба Кэролайн разваливается. Джордж пока не знает о заговоре Реджины. Реджина обвивает Джорджа. Джеймс потрясен признанием Оливии. Джек доказывает Кэролайн, что она достойна его. Когда Сара и Рой отправляются в Сидней, она находит больше, чем рассчитывала. Кэролайн не уверена, что сможет признаться Элизабет в правде. Признание Генри заставляет Джеймса разобраться в своих истинных чувствах. Элизабет использует шанс вступить в схватку с Реджиной. Гарри помогает Саре залечить душевные раны. Джордж наводит порядок в Эш-парке.