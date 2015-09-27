Menu
A Place to Call Home 2013 - 2018 season 3

A Place to Call Home season 3 poster
Kinoafisha TV Shows A Place to Call Home Seasons Season 3

A Place to Call Home
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 27 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"A Place to Call Home" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Реджина угрожает будущему Сары, поскольку жизнь Джорджа висит на волоске. Медовый месяц Анны и Джино омрачен содержанием письма Суонсона, и Сара рассказывает Джеку секрет. Джордж выбирает новую карьеру, которая соответствует планам Реджины. Напряжение в Эш-парке нарастает, поскольку отвращение Джино к природе Джеймса становится очевидным. Сара вспоминает свое ужасающее прошлое. Желание Элизабет наполнить свою жизнь смыслом приводит к встрече с очаровательным джентльменом. Джино рассказывает Анне о своей мечте стать успешным виноделом.

Series rating

0.0
8.3 IMDb
"A Place to Call Home" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Things We Do for Love
Season 3 Episode 1
27 September 2015
L'Chaim, to Life
Season 3 Episode 2
4 October 2015
Somewhere Beyond the Sea
Season 3 Episode 3
11 October 2015
Too Old to Dream
Season 3 Episode 4
18 October 2015
Living in the Shadow
Season 3 Episode 5
25 October 2015
In the Heat of the Night
Season 3 Episode 6
1 November 2015
The Sins of the Father
Season 3 Episode 7
8 November 2015
Till Death Do Us Part
Season 3 Episode 8
15 November 2015
The Mourners' Kadish
Season 3 Episode 9
22 November 2015
Unforgettable
Season 3 Episode 10
29 November 2015
