В 3-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Реджина угрожает будущему Сары, поскольку жизнь Джорджа висит на волоске. Медовый месяц Анны и Джино омрачен содержанием письма Суонсона, и Сара рассказывает Джеку секрет. Джордж выбирает новую карьеру, которая соответствует планам Реджины. Напряжение в Эш-парке нарастает, поскольку отвращение Джино к природе Джеймса становится очевидным. Сара вспоминает свое ужасающее прошлое. Желание Элизабет наполнить свою жизнь смыслом приводит к встрече с очаровательным джентльменом. Джино рассказывает Анне о своей мечте стать успешным виноделом.