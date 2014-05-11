Во 2-м сезоне сериала «Место, что домом зовется» Джек раздражен из-за того, что Кэролайн скрывала от него дочь. Сара и Анна начинают свой испытательный срок в новых домах. После смерти Берта и последующих происшествий участники событий пытаются найти покой. Сара сражается со своими внутренними демонами, осознавая, что Колин страдает гораздо больше. Сара и Джордж планируют устроить вечеринку в честь помолвки, а Сара доверяет тете Пег чудовищную тайну. Элизабет просит о помощи Пруденс. Она хочет отомстить Саре. Сара понимает, что у нее нет выбора, и рассказывает Джорджу свою ужасную тайну.